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11 пассажиров пострадали в аварии с маршруткой в Египте: вероятно, водитель превысил скорость

25 июля 2018 12:44
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Новости Египта. На трассе Суэц-Каир перевернулась маршрутка с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии пострадали 11 человек. Все они уже доставлены в больницу.

11 пассажиров пострадали в аварии с маршруткой в Египте: вероятно, водитель превысил скорость-1

Вероятнее всего, ДТП произошло из-за нарушения скоростного режима. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

По факту инцидента ведется расследование.

# Авария # Фотофакт

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