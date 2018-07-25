11 пассажиров пострадали в аварии с маршруткой в Египте: вероятно, водитель превысил скорость

Новости Египта. На трассе Суэц-Каир перевернулась маршрутка с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии пострадали 11 человек. Все они уже доставлены в больницу.
Новости Египта. На трассе Суэц-Каир перевернулась маршрутка с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии пострадали 11 человек. Все они уже доставлены в больницу.
Вероятнее всего, ДТП произошло из-за нарушения скоростного режима. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.
По факту инцидента ведется расследование.