Новости Аргентины. Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Аргентине. Трое рабочих погибли, несколько десятков получили ожоги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в пожарной службе, взорвался один из основных резервуаров с сырой нефтью. Пламя быстро перекинулось на бензовозы, припаркованные рядом. Сейчас выясняются причины пожара. И, как стало известно, профсоюз работников нефтяной промышленности объявил забастовку с требованием усилить меры безопасности на предприятиях отрасли.