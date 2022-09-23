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Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Аргентине

23 сентября 2022 07:56
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Новости Аргентины. Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Аргентине. Трое рабочих погибли, несколько десятков получили ожоги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Аргентине-1

Как сообщили в пожарной службе, взорвался один из основных резервуаров с сырой нефтью. Пламя быстро перекинулось на бензовозы, припаркованные рядом. Сейчас выясняются причины пожара. И, как стало известно, профсоюз работников нефтяной промышленности объявил забастовку с требованием усилить меры безопасности на предприятиях отрасли.

# Взрыв # Новости Аргентины # Фотофакт

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