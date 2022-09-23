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Неизвестные убили 10 человек в мексиканском баре

23 сентября 2022 07:57
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Новости Мексики. 10 человек убиты при стрельбе в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в штате Гуанахуато в центральной части страны.

Неизвестные убили 10 человек в мексиканском баре-1

Как сообщили в полиции, группа вооруженных мужчин ворвалась в один из местных баров и открыла беспорядочный огонь по его посетителям. Девять человек погибли на месте, один позже скончался в больнице. Стоит отметить, что с начала года в штате в результате вооруженных нападений были убиты более 2 000 человек.

# Убийство # Новости Мексики # Фотофакт

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