Неизвестные убили 10 человек в мексиканском баре

Новости Мексики. 10 человек убиты при стрельбе в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в штате Гуанахуато в центральной части страны.

Как сообщили в полиции, группа вооруженных мужчин ворвалась в один из местных баров и открыла беспорядочный огонь по его посетителям. Девять человек погибли на месте, один позже скончался в больнице. Стоит отметить, что с начала года в штате в результате вооруженных нападений были убиты более 2 000 человек.