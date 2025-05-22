В Румынии интересы Брюсселя уже реализованы. Сегодня, 22 мая, Конституционный суд страны официально утвердил победу Никушора Дана во втором туре президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, голосование прошло 18 мая. Мэр Бухареста и ярый сторонник евроинтеграции Дан набрал 53,6 % голосов, тогда как его соперник, лидер правой оппозиции Джордже Симион, получил 46,4 %.

Проигравшая сторона считает результаты фальсифицированными и называет произошедшее госпереворотом, инициированным извне. Ранее Симион потребовал аннулировать результаты выборов, но Конституционный суд Румынии единогласно отклонил его жалобу, назвав ее необоснованной. Теперь, по словам уступившего кандидата, стране грозят гражданские волнения.

Джордже Симион, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (Румыния):

Мы устроим масштабные уличные протесты и выведем на улицы десятки тысяч сторонников суверенитета. Вы увидите, что румыны отказываются признавать Никушора Дана легитимным президентом. Он – марионетка прозападных интересов. Скандальность ситуации в том, что в первом туре 4 мая Симион лидировал с отрывом более чем в 20 % голосов. Однако по итогам второго тура все внезапно изменилось и удобный Западу кандидат выбился в лидеры. На фоне этого Симион обвинил Францию и Молдову во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, только из Кишинева в избирательный процесс было влито 100 миллионов евро – якобы на «электоральный туризм» и подкуп голосов румынской диаспоры.