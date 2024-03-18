В Румынии строится крупнейшая база НАТО на 10 000 военных

В Румынии строят самую большую военную базу НАТО в Европе, которая, как ожидается, будет готова к 2040 году. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о расширении 57-й авиабазы румынских ВВС «Михаил Когалничану». Работа уже начата, и в итоге база будет занимать несколько тыс. гектаров и будет включать в себя новую инфраструктуру, в том число взлетные полосы, башню для управления воздушным трафиком, систему радионавигации и многие другое.

База станет домом для 10 000 солдат НАТО и членов членов их семей. Принятие решения о расширение базы произошло на фоне военного конфликта у границ Румынии.