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Возле Белого дома сотрудники секретной службы ранили вооружённого мужчину

10 марта 2025 06:41
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Чрезвычайное происшествие в Вашингтоне. Возле Белого дома сотрудники секретной службы ранили вооруженного мужчину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле Белого дома сотрудники секретной службы ранили вооружённого мужчину-2

Он вышел из машины и стал приближаться к резиденции президента США, размахивая винтовкой. Когда агенты попытались остановить подозреваемого, тот открыл огонь. В перестрелке нападавший был ранен, он доставлен в больницу. Сейчас выясняются его личность и мотивы. Известно, что Дональда Трампа во время ЧП в Белом доме не было.

# Стрельба в США

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