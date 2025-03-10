Возле Белого дома сотрудники секретной службы ранили вооружённого мужчину

Он вышел из машины и стал приближаться к резиденции президента США, размахивая винтовкой. Когда агенты попытались остановить подозреваемого, тот открыл огонь. В перестрелке нападавший был ранен, он доставлен в больницу. Сейчас выясняются его личность и мотивы. Известно, что Дональда Трампа во время ЧП в Белом доме не было.