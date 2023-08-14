Прямой эфир

В Румынии начались международные учения боевой группы НАТО

14 августа 2023 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Румынии начались международные учения боевой группы НАТО. В них принимают участие 250 солдат из Франции и Люксембурга, а также 65 единиц военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии начались международные учения боевой группы НАТО-1

Как сообщили в румынском Министерстве обороны, в течение пяти дней, а именно столько будут длиться маневры, они будут отрабатывать совместных действий по быстрому развертыванию войск Североатлантического альянса. Боевая группа НАТО в Румынии была создана в мае 2022 года для укрепления безопасности военного блока на восточном фланге. На данный момент в стране находятся военнослужащие из Франции, Бельгии и Нидерландов.

# Военные учения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Армия Польши намерена закрыть Брестские ворота военной техникой
14 августа 2023 08:31

Армия Польши намерена закрыть Брестские ворота военной техникой

Подпольщики помогли российской армии уничтожить склад ВСУ и 30 боевиков
14 августа 2023 08:16

Подпольщики помогли российской армии уничтожить склад ВСУ и 30 боевиков

Российский военнослужащий заявил, что ВСУ уже не наступают на Южном направлении
14 августа 2023 08:07

Российский военнослужащий заявил, что ВСУ уже не наступают на Южном направлении