В Румынии начались международные учения боевой группы НАТО. В них принимают участие 250 солдат из Франции и Люксембурга, а также 65 единиц военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в румынском Министерстве обороны, в течение пяти дней, а именно столько будут длиться маневры, они будут отрабатывать совместных действий по быстрому развертыванию войск Североатлантического альянса. Боевая группа НАТО в Румынии была создана в мае 2022 года для укрепления безопасности военного блока на восточном фланге. На данный момент в стране находятся военнослужащие из Франции, Бельгии и Нидерландов.