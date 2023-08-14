Пророссийски настроенные активисты организации «Русский Херсон» в июле оказали помощь российским артиллеристам в ликвидации военных объектов ВСУ в селе Садовое Херсонской области, а также склада боеприпасов в областной столице, сообщает РИА Новости.

Активисты распространяют прокламации и не прекращают сопротивление нацистам. Они заявили, что сейчас действуют не только в Херсоне, но и в других населенных пунктах области.

Данная организация была основана в апреле. Она помогает в ликвидации мест сосредоточения техники и личного состава ВСУ. В мае и июне они участвовали в разгроме складов с боеприпасами и имуществом, а также речного буксира. Сообщается также, что благодаря действиям группы в конце мая было уничтожено около 30 боевиков ВСУ.