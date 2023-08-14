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Армия Польши намерена закрыть Брестские ворота военной техникой

14 августа 2023 08:31
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Польша продолжает свою агрессивную политику в отношении Беларуси. Только Варшава объявила о намерении стянуть к границе дополнительно 20 тысяч солдат, как оттуда вновь прозвучали воинственные заявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польский министр обороны сообщил, что армия намерена закрыть так называемые Брестские ворота американской военной техникой.

Армия Польши намерена закрыть Брестские ворота военной техникой-1

По его словам, на следующей неделе ожидается, что конгресс США одобрит закупку Польшей вертолетов Apache. Кроме того, на боевое дежурство у белорусских границ заступят танки Abrams. Впрочем, Варшава считает, что и этого очень мало. Прикрывая наращивание военной мощи на восточных рубежах истерией о якобы угрозе безопасности, Польша отправляет туда дополнительную партию вооружений. Как сообщил глава военного ведомства, это южнокорейская бронетехника, боевые самолеты, высокомобильные реактивные артиллерийские системы HIMARS. У границ Беларуси будет дислоцирована и первая ракетная бригада, которую специально для этого воссоздали после 18-летнего перерыва. Брестские ворота – участок земли в польско-белорусском приграничье шириной около 80 километров между реками Нарев и Западный Буг.

# Граница # Фотофакт

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