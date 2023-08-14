Армия Польши намерена закрыть Брестские ворота военной техникой

Польша продолжает свою агрессивную политику в отношении Беларуси. Только Варшава объявила о намерении стянуть к границе дополнительно 20 тысяч солдат, как оттуда вновь прозвучали воинственные заявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польский министр обороны сообщил, что армия намерена закрыть так называемые Брестские ворота американской военной техникой.

По его словам, на следующей неделе ожидается, что конгресс США одобрит закупку Польшей вертолетов Apache. Кроме того, на боевое дежурство у белорусских границ заступят танки Abrams. Впрочем, Варшава считает, что и этого очень мало. Прикрывая наращивание военной мощи на восточных рубежах истерией о якобы угрозе безопасности, Польша отправляет туда дополнительную партию вооружений. Как сообщил глава военного ведомства, это южнокорейская бронетехника, боевые самолеты, высокомобильные реактивные артиллерийские системы HIMARS. У границ Беларуси будет дислоцирована и первая ракетная бригада, которую специально для этого воссоздали после 18-летнего перерыва. Брестские ворота – участок земли в польско-белорусском приграничье шириной около 80 километров между реками Нарев и Западный Буг.