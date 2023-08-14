Российский военнослужащий заявил, что ВСУ уже не наступают на Южном направлении

Обстановка на Южном направлении боевых действий стабилизировалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира российского вертолета с позывным «Самара».

После поражения на Запорожском направлении под Орехово активные наступательные действия украинскими подразделениями не осуществляются.

Командир также отметил, что со стороны противника нет никаких проявлений наступления в направлении линии соприкосновения. Еще несколько дней назад положение было иным. Тогда подразделение «Самары» за 10 минут уничтожило пять единиц вражеской бронетехники.