Прямой эфир

Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына

20 июля 2026 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына-0

МЧС РФ эвакуировало с Эльбруса пострадавшего 40-летнего альпиниста и его погибшего 11-летнего сына. В ходе проведения операции также был привлечен коммерческий вертолет фирмы «Хелиэкшн», пишет РИА Новости.

Сообщается, что пострадавший мужчина и тело ребенка передали врачам и следственно-оперативной группе. Семья проживала в Ставропольском крае. По предварительной информации, они сорвались на высоте около 4 200-4 600 м в ходе восхождения на восточную вершину.

В поисках принимали участие 12 спасателей.

Фото: Pinterest

# Альпинизм

Другие новости рубрики

Все новости
В Аргентине вспыхнули массовые беспорядки после проигрыша национальной сборной на ЧМ по футболу
20 июля 2026 09:08

В Аргентине вспыхнули массовые беспорядки после проигрыша национальной сборной на ЧМ по футболу

Европейская комиссия опубликовала доклад о катастрофическом падении рождаемости в Латвии
20 июля 2026 08:59

Европейская комиссия опубликовала доклад о катастрофическом падении рождаемости в Латвии

На севере Испании бушуют масштабные лесные пожары
20 июля 2026 08:39

На севере Испании бушуют масштабные лесные пожары