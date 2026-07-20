Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына

МЧС РФ эвакуировало с Эльбруса пострадавшего 40-летнего альпиниста и его погибшего 11-летнего сына. В ходе проведения операции также был привлечен коммерческий вертолет фирмы «Хелиэкшн», пишет РИА Новости.

Сообщается, что пострадавший мужчина и тело ребенка передали врачам и следственно-оперативной группе. Семья проживала в Ставропольском крае. По предварительной информации, они сорвались на высоте около 4 200-4 600 м в ходе восхождения на восточную вершину.

В поисках принимали участие 12 спасателей.

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