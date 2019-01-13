В Ивано-Франковской области Украины выясняют причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе

Новости Украины. Причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе выясняют в Ивано-Франковской области Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло накануне поздно вечером. К моменту прибытия спасателей пламя уже поднялось на высоту в 15 метров. В ликвидации возгорания участвовали более сотни человек и 20 единиц спецтехники. К этому времени пожар потушен. Пострадавших нет.