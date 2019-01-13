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В Ивано-Франковской области Украины выясняют причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе

13 января 2019 14:59
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Новости Украины. Причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе выясняют в Ивано-Франковской области Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ивано-Франковской области Украины выясняют причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе-1

ЧП произошло накануне поздно вечером. К моменту прибытия спасателей пламя уже поднялось на высоту в 15 метров. В ликвидации возгорания участвовали более сотни человек и 20 единиц спецтехники. К этому времени пожар потушен. Пострадавших нет.

В Ивано-Франковской области Украины выясняют причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе-4

В Ивано-Франковской области Украины выясняют причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе-6

# Пожар # Фотофакт

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