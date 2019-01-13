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В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника

13 января 2019 14:53
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Новости Австрии. Поиски еще одного мужчины, который был вместе с погибшими, ведут спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника-1

Все туристы – граждане Германии. Они пытались проехать на лыжную трассу, ранее закрытую из-за угрозы схода лавины. Тем временем, в немецкой Баварии около 2 тысяч человек оказались заблокированными на курорте Бальдершванг. Причиной тоже стала сошедшая лавина. У людей есть все необходимое, их эвакуация пока не планируется.

В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника-4

 

# Несчастный случай # Фотофакт

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