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Немецкая подлодка времен Первой мировой войны обнаружена во Франции

14 января 2019 07:37
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Новости Франции. Субмарину удалось найти, благодаря сильному отливу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкая подлодка времен Первой мировой войны обнаружена во Франции-1

По словам историков, подводная лодка застряла на мелководье в июле 1917-го года. Судно перевозило на борту около 2-х тысяч килограммов взрывчатых веществ, поэтому было принято решение взорвать субмарину, чтобы она не досталась противнику. 25 членов экипажа тогда смогли эвакуироваться.

Немецкая подлодка времен Первой мировой войны обнаружена во Франции-4

# Всемирная история # Фотофакт

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