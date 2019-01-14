Немецкая подлодка времен Первой мировой войны обнаружена во Франции

По словам историков, подводная лодка застряла на мелководье в июле 1917-го года. Судно перевозило на борту около 2-х тысяч килограммов взрывчатых веществ, поэтому было принято решение взорвать субмарину, чтобы она не досталась противнику. 25 членов экипажа тогда смогли эвакуироваться.