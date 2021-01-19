В российском Домбае завершены спасательные работы на месте схода лавины. Жертвой стихии стал один человек

Новости России. Поисково-спасательные работы в Карачаево-Черкесии на месте схода лавины на курорте в российском Домбае завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Поисково-спасательные работы в Карачаево-Черкесии на месте схода лавины на курорте в российском Домбае завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Жертвой схода лавины стал один человек, еще четверо пострадали.
Лавина накрыла вагончики со спортивным снаряжением и повредила кафе. Шестеро туристов смогли выбраться сами, остальных также удалось найти. Причиной происшествия могли стать работы по принудительному спуску снега со склонов, которые проводились в горах Домбая незадолго до случившегося.