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В российском Домбае завершены спасательные работы на месте схода лавины. Жертвой стихии стал один человек

19 января 2021 20:01
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Новости России. Поисково-спасательные работы в Карачаево-Черкесии на месте схода лавины на курорте в российском Домбае завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российском Домбае завершены спасательные работы на месте схода лавины. Жертвой стихии стал один человек-1

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Жертвой схода лавины стал один человек, еще четверо пострадали.

В российском Домбае завершены спасательные работы на месте схода лавины. Жертвой стихии стал один человек-4

Лавина накрыла вагончики со спортивным снаряжением и повредила кафе. Шестеро туристов смогли выбраться сами, остальных также удалось найти. Причиной происшествия могли стать работы по принудительному спуску снега со склонов, которые проводились в горах Домбая незадолго до случившегося.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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