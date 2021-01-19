Власти Туниса ввели войска в несколько городов для борьбы с массовыми беспорядками

Новости Туниса. В Тунисе не утихают массовые беспорядки. Уже несколько суток городские улицы окутаны слезоточивым газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Туниса. В Тунисе не утихают массовые беспорядки. Уже несколько суток городские улицы окутаны слезоточивым газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстрации в стране вспыхнули в день 10-й годовщиной революции. Переворот принес демократию, однако жизнь населения за это время существенно не улучшилась. Растет уровень бедности и безработицы.
Протестующие строят баррикады, совершают поджоги, бьют витрины магазинов и бросают в правоохранителей камни. Полицейские в ответ применяют водометы и слезоточивый газ. Только за один день протестов по всей стране задержаны более 600 человек. Для борьбы с беспорядками в несколько городов введены войска.