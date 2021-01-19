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Власти Туниса ввели войска в несколько городов для борьбы с массовыми беспорядками

19 января 2021 16:36
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Новости Туниса. В Тунисе не утихают массовые беспорядки. Уже несколько суток городские улицы окутаны слезоточивым газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Власти Туниса ввели войска в несколько городов для борьбы с массовыми беспорядками-1

Демонстрации в стране вспыхнули в день 10-й годовщиной революции. Переворот принес демократию, однако жизнь населения за это время существенно не улучшилась. Растет уровень бедности и безработицы.   

Власти Туниса ввели войска в несколько городов для борьбы с массовыми беспорядками-4

Протестующие строят баррикады, совершают поджоги, бьют витрины магазинов и бросают в правоохранителей камни. Полицейские в ответ применяют водометы и слезоточивый газ. Только за один день протестов по всей стране задержаны более 600 человек. Для борьбы с беспорядками в несколько городов введены войска.  

# Акции протеста # Фотофакт

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