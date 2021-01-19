На Сицилии произошло извержение самого высокого действующего вулкана Европы

Новости Италии. На Сицилии произошло извержение Этны – это самый высокий действующий вулкан Европы. Потоки лавы начали стекать по склону одного из кратеров горы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. На Сицилии произошло извержение Этны – это самый высокий действующий вулкан Европы. Потоки лавы начали стекать по склону одного из кратеров горы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В районе зафиксированы подземные толчки, в воздух поднялось огромное облако дыма. В результате извержения расположенная неподалеку деревня оказалась покрыта вулканическим пеплом.
За активностью горы следят сейсмологи. На данный момент ситуация находится под контролем.