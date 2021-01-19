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На Сицилии произошло извержение самого высокого действующего вулкана Европы

19 января 2021 16:16
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Новости Италии. На Сицилии произошло извержение Этны – это самый высокий действующий вулкан Европы. Потоки лавы начали стекать по склону одного из кратеров горы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Сицилии произошло извержение самого высокого действующего вулкана Европы-1

В районе зафиксированы подземные толчки, в воздух поднялось огромное облако дыма. В результате извержения расположенная неподалеку деревня оказалась покрыта вулканическим пеплом.   

На Сицилии произошло извержение самого высокого действующего вулкана Европы-4

За активностью горы следят сейсмологи. На данный момент ситуация находится под контролем.  

# Извержение вулкана # Фотофакт

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