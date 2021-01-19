Продажи автомобилей в ЕС упали в 2020 году почти на 24%

Продажи автомобилей в Евросоюзе в 2020 году упали на 23,7 %. Сложившаяся ситуация – результат пандемии и карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Различные меры блокировки нанесли серьезный ущерб не только автомобильной отрасли. С падением показателей столкнулись во всех 27 странах сообщества. Для полного восстановления европейской экономике понадобится не один год.