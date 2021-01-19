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Продажи автомобилей в ЕС упали в 2020 году почти на 24%

19 января 2021 16:28
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Продажи автомобилей в Евросоюзе в 2020 году упали на 23,7 %. Сложившаяся ситуация – результат пандемии и карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продажи автомобилей в ЕС упали в 2020 году почти на 24%-1

Различные меры блокировки нанесли серьезный ущерб не только автомобильной отрасли. С падением показателей столкнулись во всех 27 странах сообщества. Для полного восстановления европейской экономике понадобится не один год.  

Продажи автомобилей в ЕС упали в 2020 году почти на 24%-4

В 2020-м в ЕС зафиксирован самый высокий уровень спада ВВП со времен Второй мировой войны – 7,5 %.   

# Экономика # Фотофакт

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