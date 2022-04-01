В российском Белгороде горит нефтебаза, с соседних улиц эвакуируют жителей

Новости России. Более 170 пожарных и 50 единиц техники пытаются потушить крупный пожар на нефтебазе в Белгороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Более 170 пожарных и 50 единиц техники пытаются потушить крупный пожар на нефтебазе в Белгороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По заявлению губернатора области, он произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Есть сведения о двух пострадавших. Сейчас горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тысячи кубометров каждый.
Как сообщили в экстренных службах, есть угроза, что пламя перекинется на оставшиеся восемь. С соседних улиц срочно эвакуируют жителей.