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В Дубае прошла церемония закрытия выставки «Экспо-2020»

01 апреля 2022 07:36
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В Дубае состоялась яркая церемония закрытия выставки «Экспо-2020». Первая в истории всемирная выставка на Ближнем Востоке длилась полгода. Отличились Эмираты и тем, что каждая из 192 стран-участниц расположилась в собственном павильоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Дубае прошла церемония закрытия выставки «Экспо-2020»-1

На выставке наша страна представила свой туристический потенциал, а также разработки в науке, технике и изделия предприятий пищевой промышленности. На финальном шоу масштабного форума выступили именитые артисты. В актерский состав церемонии закрытия вошли более 400 человек и волонтеров из 56 стран. Кульминацией церемонии стала передача эстафеты «Экспо» Японии. В 2025 году выставка пройдет в городе Осака.

# Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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