Трое мужчин открыли стрельбу в Вашингтоне и скрылись

Новости США. Стрельба в американском Вашингтоне: один человек погиб, еще 8 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, огонь по людям открыли трое мужчин. С места происшествия они скрылись на автомобиле. В полиции считают, что атака была целенаправленной.

Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и продолжают поиск нападавших.