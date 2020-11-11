«Карантин выходного дня» ввели в Украине до конца ноября

Новости Украины. «Карантин выходного дня ввели» в Украине. Соответствующее решение принял Кабинет министров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карантин будет действовать с 14 по 30 ноября. В этот период по субботам и воскресеньям смогут работать лишь продовольственные магазины, транспорт и аптеки.

Украинские предприниматели, вооружившись кухонной утварью и плакатами, 11 ноября вышли на улицы. По мнению протестующих, мелкий бизнес не переживет еще одной волны ограничений. Многие просто обанкротятся.

Подобная ситуация произошла во время весеннего локдауна. Убытки рестораторам, как заявляют организаторы акции, никто так и не компенсировал.