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Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента

11 ноября 2020 20:14
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Новости Армении. Правоохранители разогнали протестующих у парламента в Ереване. К зданию, где собрались тысячи граждан, были стянуты дополнительные силы полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента-1

Стражи порядка дали демонстрантам несколько минут, чтобы они разошлись по домам, и пригрозили в случае неповиновения применить силу. Большая часть митингующих покинула площадь.

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Массовые акции протеста и беспорядки продолжаются в Армении второй день подряд. Люди выходят на улицы, игнорируя запрет на собрания, вступают в столкновения с полицией. В ходе акций 11 ноября были задержаны свыше 130 человек. Причиной всеобщего недовольства стало подписание соглашения о перемирии в Карабахе. Демонстранты требуют отставки премьер-министра и отмены трехсторонних договоренностей.

Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента-4

Напомним, согласно документу, Армения и Азербайджан должны прекратить боевые действия и остановиться на занятых позициях. Последний пункт вызвал наибольшее возмущение жителей.

# Акции протеста # Фотофакт

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