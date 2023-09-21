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В Германии выросло количество работающих пенсионеров

21 сентября 2023 10:35
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Новости Германии. В Германии растет количество работающих пенсионеров. Это более миллиона человек старше 67 лет – на 56 тысяч больше, чем в конце 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии выросло количество работающих пенсионеров-1

По данным опросов, искать подработку людей вынуждает незавидное материальное положение. Не многие готовы отказаться от заслуженного отдыха ради социализации, причины у большинства – экономические. У людей просто нет другого выбора, делают вывод специалисты.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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