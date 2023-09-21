В Германии выросло количество работающих пенсионеров

Новости Германии. В Германии растет количество работающих пенсионеров. Это более миллиона человек старше 67 лет – на 56 тысяч больше, чем в конце 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Германии растет количество работающих пенсионеров. Это более миллиона человек старше 67 лет – на 56 тысяч больше, чем в конце 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным опросов, искать подработку людей вынуждает незавидное материальное положение. Не многие готовы отказаться от заслуженного отдыха ради социализации, причины у большинства – экономические. У людей просто нет другого выбора, делают вывод специалисты.