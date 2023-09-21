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Сенатор США пообещал переодеться из шорт в костюм, если конгресс будет за Украину

21 сентября 2023 10:51
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Сенатор США Джон Феттерман пообещал переодеться из шорт в костюм, если нижняя палата конгресса окажет всестороннюю поддержку Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он подвергает критике республиканское большинство за замедление процесса одобрения бюджетных заявок, в том числе и на помощь Украины, что может повлечь за собой «шатдаун» – остановку работы федеральных ведомств из-за нехватки средств. Свою позицию Феттерман, который известен непринужденным стилем одежды в Сенате, где строгий дресс-код был не так давно отменен, выразил в социальных сетях X.

# Международная политика

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