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Немецкие СМИ предрекают крупнейший продовольственный кризис в мире

26 апреля 2022 09:42
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В Германии предупредили о приближении крупнейшего продовольственного кризиса. Этот драматичный прогноз опубликовали немецкие СМИ на основе исследований группы экономистов и экспертов в области сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Немецкие СМИ предрекают крупнейший продовольственный кризис в мире-1

По их мнению, это произойдет уже в 2023 году. Кроме нарушения цепочки поставок из-за украинского кризиса и увеличения стоимости топлива, европейским фермерам не позволят собрать хороший урожай непомерная цена на калийные удобрения и их дефицит. Так как крупнейшими производителями являются Беларусь и Россия. Но эти предприятия оказались под санкциями, и поэтому их продукция стала недоступна для европейских сельхозпроизводителей.  

Немецкие СМИ предрекают крупнейший продовольственный кризис в мире-4

При том, что правительства стран ЕС лишили фермеров белорусских удобрений, никакой замены им они не предложили. Все эти факторы могут привести к голоду, который может затронуть до ста миллионов человек. Нехватка продуктов вызовет и масштабную волну миграции. По мнению аналитиков, надвигается величайший кризис, которого мир не знал с 1945 года.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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