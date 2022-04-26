Немецкие СМИ предрекают крупнейший продовольственный кризис в мире

В Германии предупредили о приближении крупнейшего продовольственного кризиса. Этот драматичный прогноз опубликовали немецкие СМИ на основе исследований группы экономистов и экспертов в области сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, это произойдет уже в 2023 году. Кроме нарушения цепочки поставок из-за украинского кризиса и увеличения стоимости топлива, европейским фермерам не позволят собрать хороший урожай непомерная цена на калийные удобрения и их дефицит. Так как крупнейшими производителями являются Беларусь и Россия. Но эти предприятия оказались под санкциями, и поэтому их продукция стала недоступна для европейских сельхозпроизводителей.