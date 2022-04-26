Лавров: «Долгие годы Украина использовалась как плацдарм для раздражения и сдерживания нашей страны»

Ситуацию в Украине обсудили 26 апреля в Москве. Сергей Лавров встретился с Генсеком организации Объединенных наций Антониу Гутерришем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая переговоры, глава российского МИДа подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу. И потому с готовностью откликнулась на инициативу провести здесь переговоры. Что же касается их основной темы, а именно украинского кризиса, то Лавров заявил, что ответственность за него лежит и на Киеве и на странах НАТО.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы видим, что в значительной степени эта ситуация накапливалась и в решающем контексте это происходило в результате взятого нашими американскими коллегами и их союзниками курса на безграничное расширение НАТО, утверждение однополярного мира. Что касается конкретно нашего геополитического пространства, то все это делалось в интересах сдерживания РФ и именно в этих целях последовательно все эти долгие годы Украина использовалась как плацдарм для раздражения и сдерживания нашей страны. Поощрялась активность украинского руководства по продвижению законодательства, запрещающего русский язык, русскоязычные СМИ, русскую культуру и вообще все русское. И параллельно с этим законодательно закреплялись шаги, продвигающие нацистскую теорию и практику.