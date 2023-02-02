В России рассекретили документы о Сталинградской битве

Новости России. 2 февраля есть особенный повод вспомнить о подвиге советских солдат. 80 лет назад бойцам Красной армии удалось отстоять Сталинград. Завершилось одно из самых кровопролитных сражений в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой дате в России были опубликованы ранее засекреченные документы из архива ФСБ, посвященные Сталинградской битве. Сначала архивариусы, а затем уже историки изучили сотни страниц материалов. И если ранее казалось, что сражение на Волге давно изучено, то перелистав пожелтевшие за 80 лет бумаги, стало понятно: не знали многого. Новые факты и подтверждения будут интересны не только специалистам, но и всем, кто помнит и чтит историю.

Светлана Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва»:

В целом это огромный пласт документов, который даст возможность лучше понять, изучить и представить историю Сталинградского сражения. Их докладные записки – они передают атмосферу, они дополняют то, что мы знаем по классической истории. Но и какие-то вещи изнутри. Кроме того, конечно, интересны аналитические записки, когда они не только анализируют, но и дают свои предложения для решения тех или иных проблем.