Экономика США потеряла 3 млрд долларов из-за «шатдауна»

Новости США. 3 миллиарда долларов – такую сумму потеряла американская экономика из-за «шатдауна», который завершился 25 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщается в докладе Бюджетного управления Конгресса США.

Согласно подсчетам, потери в первом квартале 2019 года составят 8 миллиардов. Эта сумма будет компенсирована за счет следующих двух кварталов, однако 3 миллиарда так и останутся потерянными.

Напомним, 25 января американский лидер подписал законопроект, который возобновил работу федерального правительства до 15 февраля. Если к этому времени Белому дому и Конгрессу не удастся договориться о бюджете, в стране может произойти очередной «шатдаун».