Прямой эфир

Экономика США потеряла 3 млрд долларов из-за «шатдауна»

29 января 2019 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 3 миллиарда долларов – такую сумму потеряла американская экономика из-за «шатдауна», который завершился 25 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщается в докладе Бюджетного управления Конгресса США.

Рекордный шатдаун в США прекращен на три недели

Экономика США потеряла 3 млрд долларов из-за «шатдауна» -1

Согласно подсчетам, потери в первом квартале 2019 года составят 8 миллиардов. Эта сумма будет компенсирована за счет следующих двух кварталов, однако 3 миллиарда так и останутся потерянными.

Напомним, 25 января американский лидер подписал законопроект, который возобновил работу федерального правительства до 15 февраля. Если к этому времени Белому дому и Конгрессу не удастся договориться о бюджете, в стране может произойти очередной «шатдаун».

Экономика США потеряла 3 млрд долларов из-за «шатдауна» -4

Экономика США потеряла 3 млрд долларов из-за «шатдауна» -6

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике прогремел очередной взрыв из-за незаконной врезки в трубопровод
29 января 2019 08:46

В Мексике прогремел очередной взрыв из-за незаконной врезки в трубопровод

Британский парламент проголосует по новому проекту соглашения с ЕС о Brexit
29 января 2019 08:41

Британский парламент проголосует по новому проекту соглашения с ЕС о Brexit

В Квинсленде сильнейшее за 118 лет наводнение: уровень воды в реке поднялся на 13 метров
29 января 2019 08:21

В Квинсленде сильнейшее за 118 лет наводнение: уровень воды в реке поднялся на 13 метров