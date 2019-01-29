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В Париже эвакуировали стихийный лагерь беженцев

29 января 2019 14:38
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Новости Франции. Французские правоохранители эвакуировали стихийный лагерь беженцев на севере Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже эвакуировали стихийный лагерь беженцев -1

Причиной демонтажа стали антисанитарные условия. Чтобы осмотреть всех мигрантов, было организовано несколько приемных пунктов. Все обитатели лагеря прошли медосмотр. Теперь их разместят в центрах временного пребывания и определят их статус.

Власти страны в ближайшие недели намерены ликвидировать еще несколько подобных поселений на севере французской столицы. По некоторым оценкам, в них проживают около 2 тысяч человек.

В Париже эвакуировали стихийный лагерь беженцев -4

В Париже эвакуировали стихийный лагерь беженцев -6

# Беженцы # Фотофакт

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