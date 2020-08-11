В России официально зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса

Новости Беларуси. Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Глава Министерства здравоохранения этой страны заявил, что препарат показал высокую эффективность и безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У всех испытуемых, которым вводили лекарство, сформировался устойчивый иммунитет. Серьезных осложнений выявлено не было. Решение о регистрации вакцины было принято после экспертизы результатов клинических исследований.