Крупнейшая в мире городская ферма открылась в Париже

Новости Франции. Крупнейшая городская ферма открылась в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расположилась она на вершине здания в 15-м округе. Площадь огорода, где можно найти около 30 видов различных культур, составляет 14 тысяч квадратных метров и носит название Nature Urbaine.

Некоторые овощи и фрукты выращиваются при помощи аэропонного земледелия, то есть вместо воды на грядки распыляется аэрозоль из питательных веществ. Другие – поливают дождевой водой.