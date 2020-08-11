Прямой эфир

Крупнейшая в мире городская ферма открылась в Париже

11 августа 2020 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Крупнейшая городская ферма открылась в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая в мире городская ферма открылась в Париже-1

Расположилась она на вершине здания в 15-м округе. Площадь огорода, где можно найти около 30 видов различных культур, составляет 14 тысяч квадратных метров и носит название Nature Urbaine.

Крупнейшая в мире городская ферма открылась в Париже-4

Некоторые овощи и фрукты выращиваются при помощи аэропонного земледелия, то есть вместо воды на грядки распыляется аэрозоль из питательных веществ. Другие – поливают дождевой водой.

Крупнейшая в мире городская ферма открылась в Париже-7

Арендовать небольшой участок на ферме может любой желающий. Цена вопроса – 320 евро в год.

# Сельское хозяйство # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бейруте не утихают уличные беспорядки: активисты обвиняют правительство во взрыве
11 августа 2020 12:34

В Бейруте не утихают уличные беспорядки: активисты обвиняют правительство во взрыве

К 2035 году в Арктике может не остаться льда
11 августа 2020 12:01

К 2035 году в Арктике может не остаться льда

Нефтяное пятно видно даже со спутников. Разлив топлива у берегов Маврикия может обернуться экологической катастрофой
11 августа 2020 09:43

Нефтяное пятно видно даже со спутников. Разлив топлива у берегов Маврикия может обернуться экологической катастрофой