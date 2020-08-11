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К 2035 году в Арктике может не остаться льда

11 августа 2020 12:01
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К 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2035 году в Арктике может не остаться льда-1

Климатологи подсчитали, что за 15 лет практически вся полярная ледовая шапка может полностью исчезнуть. В основу исследования лег анализ мелких водоемов на поверхности морского льда, которые появляются весной, а также изменения Арктики 125 тысяч лет назад.

К 2035 году в Арктике может не остаться льда-4

Ученые надеются, что новый прогноз привлечет внимание мирового сообщества к этой проблеме и заставит активнее работать над реализацией новых мер по снижению объемов выбросов парниковых газов.

По мнению исследователей, это может замедлить таяние льдов и даст человечеству время, чтобы подготовиться к радикальным переменам климата.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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