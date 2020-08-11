В Бейруте не утихают уличные беспорядки: активисты обвиняют правительство во взрыве

Новости Ливана. В Бейруте уже несколько дней не утихают уличные беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ливана. В Бейруте уже несколько дней не утихают уличные беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи людей собираются у здания парламента, забрасывают правоохранителей камнями и бутылками. В ответ стражи порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули.
Активисты обвиняют правительство в произошедшем на минувшей неделе взрыве в порту, который уничтожил половину города.
В результате катастрофы погибли более 160 человек, свыше 5 тысяч пострадали. Еще несколько тысяч граждан лишились крыши над головой.
Протестующие требуют отставки всей политической верхушки страны.