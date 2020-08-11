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В Бейруте не утихают уличные беспорядки: активисты обвиняют правительство во взрыве

11 августа 2020 12:34
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Новости Ливана. В Бейруте уже несколько дней не утихают уличные беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бейруте не утихают уличные беспорядки: активисты обвиняют правительство во взрыве-1

Тысячи людей собираются у здания парламента, забрасывают правоохранителей камнями и бутылками. В ответ стражи порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

Активисты обвиняют правительство в произошедшем на минувшей неделе взрыве в порту, который уничтожил половину города.

В Бейруте не утихают уличные беспорядки: активисты обвиняют правительство во взрыве-4

В результате катастрофы погибли более 160 человек, свыше 5 тысяч пострадали. Еще несколько тысяч граждан лишились крыши над головой.  

Протестующие требуют отставки всей политической верхушки страны.    

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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