В Бейруте не утихают уличные беспорядки: активисты обвиняют правительство во взрыве

Новости Ливана. В Бейруте уже несколько дней не утихают уличные беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей собираются у здания парламента, забрасывают правоохранителей камнями и бутылками. В ответ стражи порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Активисты обвиняют правительство в произошедшем на минувшей неделе взрыве в порту, который уничтожил половину города.