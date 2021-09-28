В Косово группа албанцев с ножами напала на сербов. Задержаны 10 подозреваемых

В Косово группа молодых албанцев с ножами напала на сербов. Таких случаев еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие рассказали, что их били кулаками и бросали в них бутылки.
В Косово группа молодых албанцев с ножами напала на сербов. Таких случаев еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие рассказали, что их били кулаками и бросали в них бутылки.
Сербы уверены, что атака была не случайной, а специально спланированной. И лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Полиция Косово уже задержала 10 подозреваемых в нападении.