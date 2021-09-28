Люди даже не успели спрятаться. На бразильский город внезапно налетела песчаная буря

Новости Бразилии. Мощная песчаная буря накрыла бразильский город Франка. Все произошло внезапно. Многие жители даже не успели спрятаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Но погода подготовила для местных жителей новый сюрприз. Сразу после урагана начался сильный ливень, который смыл песок и отмыл город от пыли и грязи.