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Люди даже не успели спрятаться. На бразильский город внезапно налетела песчаная буря

28 сентября 2021 13:45
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Новости Бразилии. Мощная песчаная буря накрыла бразильский город Франка. Все произошло внезапно. Многие жители даже не успели спрятаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди даже не успели спрятаться. На бразильский город внезапно налетела песчаная буря-1

В считаные минуты потемнело. Налетевший ветер срывал крыши домов, «очистил» от зонтиков и шезлонгов пляж.

Люди даже не успели спрятаться. На бразильский город внезапно налетела песчаная буря-4

Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Но погода подготовила для местных жителей новый сюрприз. Сразу после урагана начался сильный ливень, который смыл песок и отмыл город от пыли и грязи.

# Природные явления # Фотофакт

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