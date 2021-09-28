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Сербские водители заблокировали погранпереходы с Косово

28 сентября 2021 13:31
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Сербские водители заблокировали погранпереходы с Косово. Они возмущены тем, что местные власти запретили въезжать в страну на машинах с сербскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербские водители заблокировали погранпереходы с Косово-1

Чтобы пересечь границу, водители должны иметь временные косовские номера, которые действуют лишь два месяца. А за их замену надо отдать 5 евро. Сербские водители, не согласные с этим решением, заблокировали приграничные дороги. Сербия и Косово стали стягивать к границе спецназ и броневики.

Сербские водители заблокировали погранпереходы с Косово-4

Еврокомиссия призвала стороны решить конфликт за столом переговоров.

# Международная политика # Фотофакт

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