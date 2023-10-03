Шойгу заявил, что планов по дополнительной мобилизации нет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что дополнительная мобилизация не предполагается, так как имеется достаточное число военных для проведения специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил, что в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан, а с начала года на воинскую службу и в добровольные дружины записались более 335 тыс. тыс. человек заключили контракт.

Шойгу особо подчеркнул, что своими акциями российская армия значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Он рассказал также о медицинской помощи раненым солдатам, заметив, что за счет оперативной помощи на поле боя и высокотехнологического лечения более 98% раненых поправляются. Шойгу также поблагодарил военных медиков за профессионализм и мужество.