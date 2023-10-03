Прямой эфир

В Финляндии называют расширение ЕС геополитической необходимостью

03 октября 2023 10:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо отметил важность геополитического расширения ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что присоединение новых стран к ЕС является неизбежным и решает вопрос о безопасности, поскольку в качестве альтернативы для этих стран может быть влияние России или Китая. Орпо отметил также, что Финляндия продолжит оказывать поддержку Украине и сделает ЕС более мощным участником геополитического процесса.

Он предполагает, что увеличение ЕС приведет к увеличению НАТО, что позволит привлечь к дискуссии США как одного из гарантов европейской безопасности.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Шойгу заявил, что планов по дополнительной мобилизации нет
03 октября 2023 10:19

Шойгу заявил, что планов по дополнительной мобилизации нет

Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС
03 октября 2023 10:09

Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС

Польша вводит временный контроль на границе со Словакией из-за мигрантов
03 октября 2023 09:55

Польша вводит временный контроль на границе со Словакией из-за мигрантов