В «Росатоме» опровергли информацию о прекращении поставок урана в США

«Росатом» опровергает сведения о возможном сворачивании поставок урана в США, утверждая, что всегда исполняет свои контрактные обязательства. Об этом пишет РИА Новости. В государственной корпорации отмечают, что атомная отрасль должна быть защищена от принятия протекционистских ограничений.

По данным Bloomberg, компания «Техснабэкспорт», которая входит в «Росатом», уведомила американских клиентов о возможности запрета на экспорт урана в США, если Вашингтон наложит эмбарго на импорт урана с 2028 года.

Впрочем, в «Росатоме» эту информацию опровергают, утверждая, что ни «Техснабэкспорт», ни его дочерние компании не делали никаких подобных уведомлений. В госкорпорации подчеркивают свою приверженность исполнению контрактных обязательств и ценят доверие своих зарубежных клиентов.