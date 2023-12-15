Военнопленный ВСУ рассказал о потерях во время штурма Работино в Запорожье

По словам военнопленного ВСУ Ивана Матвиенко, во время контрнаступления в Запорожье украинское отделение, посланное на штурм Работино, за 24 часа потеряло 43 из 48 бойцов. Об это пишет РИА Новости.

Первые две вылазки принесли большие потери, из трех групп по 8 человек в строю остались только двое. На подготовку к нападению ушел всего месяц, и бойцы были посланы в бой без разведки. К концу октября из 200 человек роты осталось не более десяти.

Ранее Минобороны России сообщало об удачном отражении атак ВСУ, в том числе и на направлении под Работино, с потерями от 260 до 760 человек в неделю. С конца октября по декабрь Киев лишился на Запорожском направлении более 4,3 тысячи военных и большого количества техники.