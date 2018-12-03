В Рио зажгли огни на огромной плавучей ёлке

Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро рождественский сезон начался красочным шоу с фейерверками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пляжной части города зажглись огни на огромной плавучей ёлке. Зелёная красавица достигает 70 метров в высоту, а её вес составил 369 тонн.

Традиция устанавливать плавучий символ Рождества и Нового года, которая неоднократно вписывала Рио в Книгу рекордов Гиннесса, возобновилась после трёхлетнего перерыва на радость местным и туристам.