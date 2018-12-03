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В Рио зажгли огни на огромной плавучей ёлке

03 декабря 2018 09:05
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Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро рождественский сезон начался красочным шоу с фейерверками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Рио зажгли огни на огромной плавучей ёлке-1

В Рио зажгли огни на огромной плавучей ёлке-3

В пляжной части города зажглись огни на огромной плавучей ёлке. Зелёная красавица достигает 70 метров в высоту, а её вес составил 369 тонн.

В Рио зажгли огни на огромной плавучей ёлке-6

Традиция устанавливать плавучий символ Рождества и Нового года, которая неоднократно вписывала Рио в Книгу рекордов Гиннесса, возобновилась после трёхлетнего перерыва на радость местным и туристам.

В Рио зажгли огни на огромной плавучей ёлке-9

Это мероприятие стало третьим по популярности после карнавала и празднования Нового года на пляже Копакабана.

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# Новый год # Фотофакт

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