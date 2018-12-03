Мощный торнадо пронесся по американскому Иллинойсу

Новости США. По американскому штату Иллинойс пронесся мощный торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате разгула стихии пострадали, по меньшей мере, 25 местных жителей. Несколько человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.