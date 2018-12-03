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Мощный торнадо пронесся по американскому Иллинойсу

03 декабря 2018 08:56
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Новости США. По американскому штату Иллинойс пронесся мощный торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мощный торнадо пронесся по американскому Иллинойсу-1

В результате разгула стихии пострадали, по меньшей мере, 25 местных жителей. Несколько человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Мощный торнадо пронесся по американскому Иллинойсу-4

Основной удар пришелся на город Тейлорвилл. Здесь оказались разрушены десятки зданий. Школы сегодня будут закрыты. В общей сложности смерч снес около сотни различных строений. В пострадавших районах работают сотрудники экстренных служб.

# Торнадо в США # Фотофакт

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