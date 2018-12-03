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В 300 раз ухудшился воздух в Китае из-за смога

03 декабря 2018 08:59
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Новости Китая. Страну накрыл сильный смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под угрозой чрезмерного загрязнения воздуха оказались почти 80 городов на северо-западе и востоке страны.

В 300 раз ухудшился воздух в Китае из-за смога-1

Степень загрязнения там достигнет самого высокого – красного уровня. А это значит, что качество воздуха будет в 300 раз хуже нормы – в нем будут находиться вредные для здоровья микрочастицы.

В 300 раз ухудшился воздух в Китае из-за смога-4

Заводы, выбрасывающие в атмосферу тяжелые загрязнители, должны будут закрыться. Кроме того, будут введены ограничения на использование автомобилей. На регенерацию чистого воздуха потребуется около четырех дней.

В 300 раз ухудшился воздух в Китае из-за смога-7

# Экология # Фотофакт

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