В 300 раз ухудшился воздух в Китае из-за смога

Новости Китая. Страну накрыл сильный смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под угрозой чрезмерного загрязнения воздуха оказались почти 80 городов на северо-западе и востоке страны.

Степень загрязнения там достигнет самого высокого – красного уровня. А это значит, что качество воздуха будет в 300 раз хуже нормы – в нем будут находиться вредные для здоровья микрочастицы.