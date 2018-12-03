В Австралии неизвестные открыли огонь по полицейским

Новости Австралии. Полицейская спецоперация проходит в эти минуты в австралийском Брисбене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь двое злоумышленников открыли огонь по стражам порядка, после чего забаррикадировались в квартире одного из жилых домов. Место происшествия оцеплено.

Горожан попросили избегать потенциально опасного района. О пострадавших сообщений не поступало.