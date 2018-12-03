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В Австралии неизвестные открыли огонь по полицейским

03 декабря 2018 08:36
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Новости Австралии. Полицейская спецоперация проходит в эти минуты в австралийском Брисбене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Австралии неизвестные открыли огонь по полицейским-1

Здесь двое злоумышленников открыли огонь по стражам порядка, после чего забаррикадировались в квартире одного из жилых домов. Место происшествия оцеплено.

Горожан попросили избегать потенциально опасного района. О пострадавших сообщений не поступало.

# Перестрелка # Фотофакт

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