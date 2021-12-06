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В Рио-де-Жанейро женщины провели акцию протеста. Пандемия усугубила домашнее насилие в стране

06 декабря 2021 10:37
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Новости Бразилии. В Бразилии десятки женщин прошли маршем по Рио-де-Жанейро. Они требуют положить конец домашнему насилию и убийству женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Рио-де-Жанейро женщины провели акцию протеста. Пандемия усугубила домашнее насилие в стране-1

Протест связан с опубликованными данными бразильского форума общественной безопасности. Согласно исследованию, пандемия усугубила домашнее насилие. В первой половине 2020 года в Бразилии было зарегистрировано 649 убийств женщин, что на 2 % больше, чем за тот же период 2019 года. Кроме того, согласно данным ООН, почти каждая третья женщина в мире в возрасте 15 лет и старше хотя бы раз в жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию.  

# Акции протеста # Фотофакт

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