В Рио-де-Жанейро женщины провели акцию протеста. Пандемия усугубила домашнее насилие в стране

Протест связан с опубликованными данными бразильского форума общественной безопасности. Согласно исследованию, пандемия усугубила домашнее насилие. В первой половине 2020 года в Бразилии было зарегистрировано 649 убийств женщин, что на 2 % больше, чем за тот же период 2019 года. Кроме того, согласно данным ООН, почти каждая третья женщина в мире в возрасте 15 лет и старше хотя бы раз в жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию.