В римский Колизей начнут пускать с июня, но по новым правилам

Новости Италии. Римский Колизей возобновит работу с 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя два месяца карантина известный памятник архитектуры готовится принять посетителей. Попасть на территорию комплекса возможно только по заранее забронированным билетам.

На входе гостям измерят температуру и выдадут защитную маску. Для всех посетителей организуют безопасные маршруты, а на площади перед Колизеем откроют медпункт.