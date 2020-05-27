Прямой эфир

В римский Колизей начнут пускать с июня, но по новым правилам

27 мая 2020 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Римский Колизей возобновит работу с 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В римский Колизей начнут пускать с июня, но по новым правилам-1

Спустя два месяца карантина известный памятник архитектуры готовится принять посетителей. Попасть на территорию комплекса возможно только по заранее забронированным билетам.

В римский Колизей начнут пускать с июня, но по новым правилам-4

На входе гостям измерят температуру и выдадут защитную маску. Для всех посетителей организуют безопасные маршруты, а на площади перед Колизеем откроют медпункт.

В римский Колизей начнут пускать с июня, но по новым правилам-7

Помимо основного строения, гости также смогут посетить Римский форум и Палатинский холм.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Электрик открыл стрельбу в здании радиостанции в Таиланде
27 мая 2020 13:52

Электрик открыл стрельбу в здании радиостанции в Таиланде

Ожидается снижение ВВП Франции примерно на 20%
27 мая 2020 12:27

Ожидается снижение ВВП Франции примерно на 20%

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз
27 мая 2020 08:30

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз