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Ожидается снижение ВВП Франции примерно на 20%

27 мая 2020 12:27
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Новости Франции. ВВП Франции во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом снизится примерно на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается снижение ВВП Франции примерно на 20%-1

Такие данные приводит национальный статистический институт. Благодаря тому, что Франция уже отменила некоторые карантинные меры, прогноз экономической ситуации немного улучшился. Тем не менее, к нормальному состоянию экономика страны не сможет вернуться еще несколько месяцев.

Ожидается снижение ВВП Франции примерно на 20%-4

Рабочие места потеряли сотни граждан, что привело к значительному снижению потребительского спроса и спаду деловой активности в стране.

# Коронавирус # Фотофакт

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