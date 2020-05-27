Ожидается снижение ВВП Франции примерно на 20%

Новости Франции. ВВП Франции во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом снизится примерно на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные приводит национальный статистический институт. Благодаря тому, что Франция уже отменила некоторые карантинные меры, прогноз экономической ситуации немного улучшился. Тем не менее, к нормальному состоянию экономика страны не сможет вернуться еще несколько месяцев.