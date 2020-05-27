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Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз

27 мая 2020 08:30
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Новости мира. Высоту Эвереста повторно измерят: с этой целью на самую высокую гору мира поднялись китайские альпинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз-1

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз-3

Из-за плохой погоды восхождение из последнего лагеря длилось на три часа дольше, чем планировалось, однако покорить вершину все же удалось. Группа из восьми человек установила на горном пике измерительное оборудование и антенну.

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз-6

Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз-8

Такие работы китайские специалисты проводят на Эвересте впервые за 45 лет. По последним данным, высота легендарной горы составляет 8 848 метров.

# Горы и скалы # Фотофакт

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