Высоту Эвереста спустя 45 лет измерили ещё раз

Новости мира. Высоту Эвереста повторно измерят: с этой целью на самую высокую гору мира поднялись китайские альпинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Высоту Эвереста повторно измерят: с этой целью на самую высокую гору мира поднялись китайские альпинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за плохой погоды восхождение из последнего лагеря длилось на три часа дольше, чем планировалось, однако покорить вершину все же удалось. Группа из восьми человек установила на горном пике измерительное оборудование и антенну.
Такие работы китайские специалисты проводят на Эвересте впервые за 45 лет. По последним данным, высота легендарной горы составляет 8 848 метров.