Электрик открыл стрельбу в здании радиостанции в Таиланде

Новости Таиланда. В Таиланде в результате стрельбы в здании радиостанции погибли три человека, в том числе директор, еще один сотрудник получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В Таиланде в результате стрельбы в здании радиостанции погибли три человека, в том числе директор, еще один сотрудник получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь по коллегам открыл электрик, вооруженный двумя пистолетами и ножом.
Установлено, что преступление было спланировано. После содеянного злоумышленник, дождавшись правоохранителей, добровольно сдался.
Мотивы нападения выясняются. По предварительной информации, причиной мог стать конфликт личного характера.