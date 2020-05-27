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Электрик открыл стрельбу в здании радиостанции в Таиланде

27 мая 2020 13:52
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Новости Таиланда. В Таиланде в результате стрельбы в здании радиостанции погибли три человека, в том числе директор, еще один сотрудник получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электрик открыл стрельбу в здании радиостанции в Таиланде-1

Огонь по коллегам открыл электрик, вооруженный двумя пистолетами и ножом.

Электрик открыл стрельбу в здании радиостанции в Таиланде-4

Установлено, что преступление было спланировано. После содеянного злоумышленник, дождавшись правоохранителей, добровольно сдался.

Электрик открыл стрельбу в здании радиостанции в Таиланде-7

Мотивы нападения выясняются. По предварительной информации, причиной мог стать конфликт личного характера.

# Стрельба # Фотофакт

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